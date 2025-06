Hinter einem Traktor ging es einem Motorradfahrer im Ammerland wohl zu langsam. Der 57-Jährige will eine ganze Fahrzeugreihe überholen - und rechnet dabei nicht mit einem plötzlichen Linksabbieger.

Überholen von Traktor misslingt: Biker in Lebensgefahr

Dass er an einer Fahrzeugreihe hinter einem langsamen Traktor vorbeiziehen wollte, brachte einen Motorradfahrer in Lebensgefahr. (Symbolbild)

Wiefelstede - Bei dem misslungenen Versuch, an einem langsamen Traktor vorbeizukommen, wurde ein Motorradfahrer in Wiefelstede (Landkreis Ammerland) lebensgefährlich verletzt. Der 57-Jährige war am Donnerstagnachmittag auf die Seite eines Autos aufgeschlagen, dessen 22-jähriger Fahrer vor ihm plötzlich zum Linksabbiegen angesetzt hatte, wie die Polizei mitteilte.

Auf der Landstraße hatte sich hinter dem Traktor eine lange Reihe an Fahrzeugen gebildet, die der 57-Jährige überholen wollte. Die beiden Fahrer hatten sich offenbar gegenseitig übersehen. Der Motorradfahrer schwebt nach dem schweren Aufprall in Lebensgefahr und wurde in ein Krankenhaus gebracht.