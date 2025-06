In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen drohen zum Ferienbeginn Staus auf den Autobahnen. Wer Richtung Nord- oder Ostsee will, sollte sich auf lange Wartezeiten einstellen.

Leipzig - Zum Start der Sommerferien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rechnet der ADAC am letzten Juniwochenende mit Staus auf den Autobahnen. Besonders betroffen dürfte die Autobahn 4 in Sachsen sein, die laut dem Verkehrsclub als meistbefahrene Strecke im Freistaat gilt. Zwischen Chemnitz und Dresden drohen wegen zahlreicher Baustellen lange Staus.

Stark frequentiert werden voraussichtlich auch die Nordrouten A13 und A9 sowie die Südverbindungen A17 und A72. Insgesamt stuft der ADAC mehr als 150 Autobahnkilometer in Sachsen als besonders stauanfällig ein. Auch die Autobahn GmbH warnt in ihrer Staurisikokarte vor Engpässen – etwa rund um das Kreuz Schkeuditz, das Hermsdorfer Kreuz und das Dreieck Hochfranken.

Auch bundesweit erwartet der ADAC hohes Verkehrsaufkommen, vor allem auf den Fernstraßen zur Nord- und Ostsee sowie auf den Hauptachsen.