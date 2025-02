Hannover - Bei der nächsten Landtagswahl in Niedersachsen in gut zweieinhalb Jahren könnten es mehr Parteien als bisher in den Landtag schaffen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa, über die die „Bild“-Zeitung berichtet, liegt die CDU um ihren Landes- und Fraktionsvorsitzenden Sebastian Lechner mit 30 Prozent vorn, gefolgt von der SPD um Ministerpräsident Stephan Weil mit 25 Prozent.

Die AfD käme auf 16 Prozent, die Grünen auf 10 Prozent. Drei weitere Parteien könnten mit jeweils 5 Prozent in den Landtag einziehen: die FDP, die Linke und das BSW. Alle drei sind derzeit nicht im Parlament vertreten.

„Derzeit könnten sieben Parteien den Sprung in den niedersächsischen Landtag schaffen. Das erhöht die Hürde für parlamentarische Mehrheiten und erzwingt die Zusammenarbeit der beiden großen Parteien“, sagte Insa-Chef Hermann Binkert der „Bild“.

Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich im Herbst 2027 statt.