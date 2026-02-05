Eine Umfrage der Thüringer Funke Zeitungen zeigt: Die Präferenzen der Wählerinnen haben sich seit Dezember kaum verändert.

Eine Umfrage zeigt: Die Beliebtheit der CDU hat sich seit Dezember nicht geändert (Archivbild).

Erfurt - Die CDU in Thüringen liegt in der Wählergunst einer Umfrage zufolge bei 24 Prozent der Stimmen - das ist der gleiche Wert wie bei einer Befragung im Dezember. Die Verteilung der Wählerstimmen auf die anderen Parteien bleibt der Insa-Umfrage im Auftrag der Thüringer Funke-Zeitungen zufolge ähnlich.

Leichte Änderungen gab es bei den Ergebnissen für AfD und SPD. Während die AfD - mit Abstand stärkste Partei in Thüringen - um zwei Prozentpunkte auf 38 Prozent fällt, verbessert sich die SPD um einen Punkt auf 7 Prozent.

Die Koalition aus CDU, BSW und SPD steht in der Umfrage mit insgesamt 38 Prozent schwächer da als bei der Landtagswahl 2024, als die drei Partner zusammen auf 45,5 Prozent kamen. Im

Im Auftrag der Thüringer Funke Zeitungen waren zwischen 27. Januar und 2. Februar den Angaben nach 1.000 Menschen über 18 Jahren aus Thüringen befragt worden.

Am 28. Januar - also während der Insa-Umfrage - war bekanntgeworden, dass die TU Chemnitz Mario Voigt (CDU) seinen Doktortitel entziehen will. Der Ministerpräsident will dagegen juristisch vorgehen. Voigt entschied zudem, seinen Titel vorerst nicht weiterzuführen.