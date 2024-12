Potsdam - Die Menschen in Brandenburg sehen die neue Regierungskoalition aus SPD und BSW mehrheitlich skeptisch. Vor dem Start der neuen Landesregierung finden 30 Prozent der Brandenburgerinnen und Brandenburger das Bündnis gut oder sehr gut, wie aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag von rbb24 Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg hervorgeht. 61 Prozent bewerten die Koalition demnach weniger gut oder schlecht.

Für den Brandenburg-Trend wurden vom 4. bis 7. Dezember 1.183 Wahlberechtigte per Telefon und online repräsentativ befragt. An diesem Mittwoch soll die neue Koalition von SPD und BSW, die es so in Deutschland bislang nicht gibt, die Arbeit aufnehmen.

Vor allem BSW-Anhänger sehen Bündnis positiv

Bei den Anhängern des Bündnisses Sahra Wagenknecht sehen demnach 81 Prozent die Zusammensetzung der künftigen Landesregierung positiv. Anhänger der stärkeren Regierungspartei SPD sind deutlich skeptischer: Die Hälfte der potenziellen SPD-Wählerinnen und -Wähler bewertet die Koalition negativ, 44 Prozent finden sie gut, wie der Brandenburg-Trend ergab.

Am größten ist die Ablehnung der Koalition demnach unter AfD-Anhängern (86 Prozent). Aber auch Anhänger der CDU (74 Prozent) und der Grünen (84 Prozent) sehen das SPD-BSW-Bündnis kritisch.

Fast die Hälfe der Befragten für Ausbau-Pläne am Fliegerhorst

In der Umfrage ging es auch um die Pläne zum Ausbau des Bundeswehrstandorts in Schönewalde/Holzdorf an der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Die Bundesregierung will an dem Militärflughafen unter anderem auch das Luftverteidigungssystem Arrow 3 aus Israel beschaffen, um anfliegende Raketen in großer Höhe unschädlich machen zu können.

Laut Umfrage unterstützen 48 Prozent der Befragten diese Ausbau-Pläne am Fliegerhorst, 41 Prozent lehnen sie ab. Vor allem Anhänger der CDU (67 Prozent), der Grünen (66 Prozent) und der SPD (65 Prozent) sehen den Standort-Ausbau positiv. Auf mehrheitliche Ablehnung stoßen die Pläne bei Anhängern von AfD (58 Prozent) und BSW (55 Prozent).