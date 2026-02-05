Ein umgekippter Lastwagen sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A13 Richtung Dresden. Die Autobahn ist wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Thiendorf (dpa/sn)- Auf der A13 in Richtung Dresden ist ein Lastwagen umgekippt und sorgt für Verkehrseinschränkungen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Lkw am Mittwochabend von der Fahrbahn ab. Dabei kippte sein Anhänger um. Der Unfall ereignete sich zwischen Schönborn und Thiendorf.

Die Fahrbahn ist wegen der Bergungsarbeiten seit den frühen Morgenstunden voll gesperrt. Wann die Bergung abgeschlossen ist, sei noch unklar, teilte die Polizei mit.