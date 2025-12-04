Ein Pferdetransporter mit Anhänger kippt im Landkreis Oldenburg um. Es folgt ein Großeinsatz. Der Verkehr kommt zum Stehen.

Nach einem Verkehrsunfall auf der A28 im Landkreis Oldenburg war die Fahrbahn mehrere Stunden gesperrt. (Symbolbild)

Oldenburg - Im Landkreis Oldenburg ist es nach dem Unfall eines Pferdetransporters zu einer mehrstündigen Vollsperrung auf der Autobahn 28 gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr war der 64 Jahre alter Fahrer des Transporters mit Pferdeanhänger am Mittwochabend in Richtung Oldenburg unterwegs, als das Gespann kurz vor der Abfahrt Kirchhatten umkippte.

Es befand sich demnach jeweils ein Pferd im Transporter und im Anhänger. Der Fahrer konnte sich nahezu unverletzt aus dem Transporter befreien. Zwei Tierärzte verabreichten den verängstigten Pferden Beruhigungsmittel, damit Einsatzkräfte sie in Sicherheit bringen konnten. Die Polizei teilte mit, dass die Vollsperrung gegen Mitternacht wieder aufgehoben worden sei.