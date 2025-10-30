Im Zuge des Neubaus der Ringbahnbrücke wird zunächst eine andere Brücke abgerissen. Das führt ab heute zu Umleitungen und Sperrungen rund ums Dreieck Funkturm.

Im Zuge des Neubaus der Ringbahnbrücke im Berliner Westen kommt es von Donnerstagabend bis Montagmorgen zu Verkehrseinschränkungen. (Archivbild)

Berlin - Wegen der Bauarbeiten für die neue Ringbahnbrücke müssen sich Autofahrer rund ums Dreieck Funkturm ab heute Abend um 22.00 Uhr auf umfangreiche Sperrungen und Umleitungen einstellen. Die Einschränkungen sollen bis Montagmorgen um 5.00 Uhr andauern, wie die Projektgesellschaft Deges mitteilte. Grund sei der Abbruch der derzeit für den Verkehr gesperrten Autobahnbrücke über die Halenseestraße Ost, die im Zuge des Neubaus der Ringbahnbrücke nun ebenfalls abgerissen wird.

Autofahrer werden darum gebeten, das Autobahndreieck weiträumig zu umfahren oder, wenn möglich, andere Verkehrsmittel zu benutzen. Die Umleitungen im Überblick:

Welche Sperrungen sind geplant?

Laut Deges wird es etwa von der Autobahn 115 keine Überleitung auf die A100 Richtung Hamburg sowie keine Abfahrt Richtung Halenseestraße Ost/ Messedamm geben. Zudem entfällt die Möglichkeit, von der A100 aus Süden kommend über den Messedamm durch die Stadt zu fahren.

A100 von Süden kommend Richtung Hamburg

Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen müssen an der Anschlussstelle Schmargendorf abfahren. Von da geht es über die Konstanzer Straße, die Brandenburgische Straße, die Lewishamstraße, die Kaiser-Friedrich-Straße und den Spandauer Damm bis zur Anschlussstelle Spandauer Damm. Autos bis 3,5 Tonnen bleiben auf der A100.

A115 von Süden kommend Richtung Hamburg

Der Verkehr wird ab dem Autobahnkreuz Zehlendorf über die B1 und die A103 bis zum Kreuz Schöneberg geführt, wo es zurück auf die A100 geht. Pkw bis 3,5 Tonnen bleiben auf der A100, schwerere Fahrzeuge nutzen die oben genannte Umleitung ab der Anschlussstelle Schmargendorf.

Eine weitere Alternative, vor allem für den Verkehr in nordwestlicher Richtung, ist eine Ausfahrt über den Parkplatz des Avus-Rasthofs, Alte Jafféstraße und Jafféstraße zur Heerstraße.

A100 von Norden kommend, Überleitung auf die A115

Die Umleitung verläuft ab der Anschlussstelle Spandauer Damm über die Königin-Elisabeth-Straße und den Messedamm bis zum Autobahndreieck Funkturm.