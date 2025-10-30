Das Wetter am Donnerstag zeigt sich in Berlin und Brandenburg zunächst unbeständig - vereinzelt kann es sogar zu Sturmböen kommen. Der Wochenendstart wird aber mild.

Berlin/Potsdam - Bei milden Temperaturen zeigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg heute sehr wechselhaft. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, startet der Tag bedeckt mit nach Osten abziehendem Regen. Auch in der Folge bleibt es wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, auch Gewitter sind möglich. Erst ab dem Nachmittag wird es zunehmend sonnig und trocken.

Bei Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad rechnet der DWD am Vormittag mit Windböen um 60 km/h, die sich zum Mittag auf bis zu 75 km/h steigern können. Zum Abend nimmt der Wind wieder ab. In der Nacht kann es vereinzelt zu Frost kommen bei Tiefsttemperaturen zwischen 5 und -1 Grad.

So wird es an Halloween

Am Freitag bleibt es trocken und sonnig bei Höchstwerten um 13 Grad. Auch in der Nacht zum Samstag erwartet der DWD keinen Regen bei Temperaturen zwischen sieben und drei Grad.

Das Wochenende beginnt am Samstag hingegen wolkig, ab dem Nachmittag kommt auch leichter Regen dazu. Die Temperaturen steigen hingegen wieder etwas an, auf 13 bis 17 Grad. Nachts zieht der Niederschlag nach Osten wieder ab, die Bewölkung lockert auf.