Eigentlich sollte Francesca Albanese an der FU Berlin sprechen, doch die Universität sagte die Veranstaltung wegen der Sicherheitslage ab. Albanese sieht die Freiheit der Wissenschaft eingeschränkt.

Krieg in Gaza

Es sei extrem besorgniserregend, dass Universitäten Vorträge absagten, sagte Albanese im Umspannwerk in Berlin-Kreuzberg.

Berlin - Nach der Absage einer Diskussionsveranstaltung mit der umstrittenen UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese an der Freien Universität Berlin (FU) hat diese bei einem Ersatztermin davor gewarnt, die Freiheit der Wissenschaft einzuschränken. Es sei extrem besorgniserregend, dass Universitäten Vorträge absagten, sagte sie im Umspannwerk in Berlin-Kreuzberg. Universitäten seien Orte, an denen man sich auch darauf einigen könne, sich nicht einig zu sein.

Die FU hatte entschieden, die Veranstaltung mit der Sonderberichterstatterin des UN-Menschenrechtsrates für die besetzten palästinensischen Gebiete, Albanese, und dem Gründer des Projekts Forensic Architecture, Eyal Weizman, nicht in Präsenz abzuhalten. Sie begründete die Entscheidung mit „der aktuellen Polarisierung und der nicht kalkulierbaren Sicherheitslage“. Unter anderem hatte auch der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) die Absage gefordert. Albanese sei „in der Vergangenheit durch Israel-Hass und Verharmlosung der Hamas-Terrororganisation aufgefallen“, sagte er.

Die Diskussion mit Albanese im Umspannwerk wurde von der Polizei begleitet. Der Livestream der Veranstaltung wurde in den Räumen des Allgemeinen Studierenden Ausschusses der FU gezeigt, außerdem gab es einen Livestream am ursprünglich geplanten Veranstaltungsort im Hörsaal 1a. Dort waren auch Polizeikräfte vor Ort, die die FU nach Aussage eines Sprechers gerufen hatte, weil die Sicherheitslage nicht kontrollierbar erschien.

Von einer Besetzung sprach die Universität nicht. Etwa 40 Personen hatten sich demnach Zugang zu einem Hörsaal verschafft. In Verhandlungen sei dann erreicht worden, dass diese den Raum gegen 12.00 Uhr verlassen. Laut Polizei wurde sowohl die Veranstaltung im Umspannwerk als auch die Übertragung des Livestreams in der FU „störungsfrei beendet“.