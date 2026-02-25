35.000 Euro für Engagement in Natur- und Umweltschutz: Projekte aus Sachsen-Anhalt können sich wieder um den Umweltpreis bewerben.

Das Magdeburger Wohnprojekt „Bunte Butze“ wurde letztes Jahr für die Sanierung eines Gründerzeithauses zum CO2-neutralen Mehrgenerationenhaus mit dem Umweltpreis Sachsen-Anhalt ausgezeichnet (Archivbild)

Magdeburg - Initiativen, Vereine, Kommunen und Unternehmen können sich ab sofort für den Umweltpreis Sachsen-Anhalt bewerben. Einsendeschluss ist der 26. April, wie die Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt (SUNK) mitteilte.

Der Preis wird in diesem Jahr zum 30. Mal vergeben und ist nach Angaben der Stiftung mit insgesamt 35.000 Euro dotiert. Gesucht werden Projekte, die sich für Umwelt- und Naturschutz im Land einsetzen und seit mindestens einem Jahr laufen. Das Motto lautet diesmal „Wir lieben Natur. Wir lieben Menschen“. Das Preisgeld wird auf mehrere Preisträger verteilt.

Ausgezeichnet werden können sowohl praktische Naturschutzvorhaben als auch Projekte aus der Umweltbildung, soziale Initiativen mit Umweltbezug oder innovative technische Lösungen. Entscheidend sei der Vorbildcharakter und ein erkennbarer Mehrwert für Sachsen-Anhalt.

Neben dem Umweltpreis wird erneut ein Umwelt-Ehrenpreis für langjähriges Engagement vergeben. Hierfür sind Vorschläge durch Dritte erforderlich, eine Eigenbewerbung ist nicht möglich. Bewerbungen und Nominierungen erfolgen online über die Internetseite der Stiftung.