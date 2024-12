UN-Sprecher Dujarric bekundet nach der Attacke in Magdeburg sein Beileid. (Archivbild)

New York/Magdeburg - Nach der tödlichen Attacke auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt haben sich die Vereinten Nationen bestürzt gezeigt. „Wir sind geschockt von den Berichten über die Attacke heute in Magdeburg, Deutschland“, sagte Stéphane Dujarric, Sprecher des UN-Generalsekretärs. „Wir sprechen den Familien der Opfer sowie der Regierung und den Menschen in der Bundesrepublik unser Beileid aus.“ Den Verletzten wünsche man eine baldige Genesung.

Der designierte US-Vizepräsident J.D. Vance zeigte sich bei X ebenfalls betroffen: „Was für eine entsetzliche Attacke so kurz vor Weihnachten.“