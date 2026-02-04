Eine stark riechende Flüssigkeit sorgt an einer Oberschule in Bautzen für einen Feuerwehreinsatz. Acht Menschen werden wegen Atemwegsreizungen behandelt.

Bautzen - Eine bislang unbekannte, stark riechende Flüssigkeit hat einen Feuerwehreinsatz an einer Oberschule in Bautzen ausgelöst. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurde die Substanz am Mittwochvormittag auf der Jungentoilette im ersten Obergeschoss der Oberschule Gesundbrunnen entdeckt. Die Toilette sowie angrenzende Räume seien umgehend abgesperrt worden.

Nach aktuellem Stand werden acht Menschen mit Atemwegsreizungen behandelt, darunter Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie Schulmitarbeiter. Um die Flüssigkeit zu untersuchen, wurden Spezialkräfte der Feuerwehr zur Erkennung gefährlicher Stoffe angefordert. Weitere Angaben zur Ursache oder Art der Substanz lagen zunächst nicht vor.