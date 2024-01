Schermen - Unbekannte haben an einer Brücke über die B1 nahe Schermen im Jerichower Land zwei Stoffbahnen mit Hetz-Parolen aufgehängt. Polizisten hatten am Sonntagmorgen auf einer Einsatzfahrt die zwei Meter langen Bettlaken festgestellt. Sie seien professionell am Brückengeländer fixiert und mit kleinen Sandsäcken beschwert gewesen, teilte die Polizei in Burg mit. Die Stoffbahnen wurden entfernt und sichergestellt. Er wird wegen Volksverhetzung ermittelt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet, wie es hieß.