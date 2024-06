Unbekannte randalieren an einem Studentenwohnheim in Köthen. Der Vorfall verdeutlicht zunehmende Spannungen in der Region.

Köthen - Unbekannte haben an einem Studentenwohnheim in Köthen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld randaliert und rassistische Parolen gerufen. Drei Männer beschädigten in der Nacht zum Sonntag die Scheiben von Eingangstüren und zerstörten die Gegensprechanlagen an den Hauseingängen, wie die Polizei mitteilte. Dabei sollen sie „Ausländer raus“ gerufen haben. Anschließend flohen die Täter in einem Auto. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 1500 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Auch in Halle soll es am Samstagabend zu einem rassistischen Vorfall gekommen sein. Nach Angaben der Polizei beleidigte ein betrunkener 35-Jähriger einen Mitarbeiter eines Dönerladens rassistisch. Anschließend warf er einen Blumentopf in dessen Richtung und versuchte, ihn zu schlagen. Der Angestellte des Dönerladens blieb unverletzt. Polizeiinspektionen in Sachsen-Anhalt berichten immer wieder von rassistischen Übergriffen.