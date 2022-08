Unbekannte schmieren in Cottbus Hakenkreuz an eine Wand

Cottbus - In Cottbus haben Unbekannte am Wochenende ein Hakenkreuz an eine Wand geschmiert. Zudem seien die Fassade einer Schule, sowie mehrere Mehrfamilienhäuser in verschiedenen Farben verunstaltet worden, teilte die Polizei am Montag mit. Auch einige Wahlplakate und die Tür eines Abrisshauses seien beschädigt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung.