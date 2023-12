Leipzig - Bislang Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in Leipzig mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in Brand gesetzt. Das Haus im Stadtteil Grünau sei derzeit unbewohnbar, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Mindestens zwei Abteile seien vollständig zerstört worden, weitere beschädigt. Ein 53 Jahre alter Bewohner sei wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Weitere Personen seien nicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist die Höhe des Sachschadens noch nicht bezifferbar.