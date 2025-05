Magdeburg - Ein 77-Jähriger ist in Magdeburg beim Versuch, ein Feuer in seinem Einfamilienhaus zu löschen, verletzt worden. Der Brand entstand in der Küche, wie die Polizei in Magdeburg mitteilte. Der Bewohner atmete beim Löschversuch Rauchgas ein und wurde medizinisch versorgt.

Die Feuerwehr schätzt den Brandschaden auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag, hieß es. Wie genau es zum Brand kam, wird noch untersucht.