Coswig - Unbekannte Täter haben eine komplette Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses in Coswig (Landkreis Wittenberg) gesprengt. Die Detonation sei so stark gewesen, dass Teile des Briefkastens bis in den Kelleraufgang des Hauses geschleudert worden seien, sagte ein Polizeisprecher. Auch der Glaseinsatz der Eingangstür sei beschädigt worden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion ein.