Zwei Männer sprengen einen Automaten, um an Bargeld zu gelangen und flüchten unerkannt. Nun wird ermittelt, ob die mutmaßlichen Täter mit einer weiteren Automatensprengung in Verbindung stehen.

Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten in Chemnitz

Zwei noch unbekannte Männer sprengen einen Fahrkartenautomaten in Chemnitz und flüchten unerkannt mit ihrer Beute. (Symbolbild)

Chemnitz - Ein Fahrkartenautomat ist von zwei Unbekannten in Chemnitz gesprengt worden. In der Nacht ließen die mutmaßlichen Täter im Ortsteil Altendorf einen Automaten mit Hilfe von Pyrotechnik explodieren, sagte die Polizei. Die Männer seien laut Zeugenaussagen mit einer noch unbekannten Summe an Bargeld stadteinwärts geflüchtet. Der Sachschaden wird aktuell auf bis zu 40.000 Euro geschätzt.

Laut Angaben der Polizei könnte die Tat mit einer anderen Automatensprengung im Ortsteil Hubholz am vergangenen Freitag in Verbindung stehen, die Ermittlungen dauern an.