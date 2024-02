Weimar/Jena - Unbekannte haben bei einem Motorradhändler in Weimar 14 Crossmotorräder gestohlen. Es wird von einem Gesamtwert in sechsstelliger Höhe ausgegangen, wie die Polizei in Jena am Mittwoch mitteilte. Der Diebstahl soll sich demnach schon am vergangenen Sonntag (11. Februar) nach Mitternacht zugetragen haben. Die Polizei vermutete, dass vier Täter bei dem Händler auf das Gelände vordrangen und zum Abtransport der Bikes ein oder auch mehrere Fahrzeuge benutzten. Die Motorräder waren nur zum Teil Eigentum des Händlers. Einige der Maschinen waren von ihren Besitzern während des Winters dort nur untergestellt. Die Polizei sucht Zeugen.