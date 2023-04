Aurich - Unbekannte haben durch Vandalismus an zahlreichen Bushaltestellen im Landkreis Aurich in den vergangenen Wochen einen Schaden von rund 20.000 Euro angerichtet. Das Landkreisamt rief die Bevölkerung am Dienstag auf, Hinweise und Beobachtungen zu den Zerstörungen an die Polizei zu melden. Die Kreisverwaltung stellte Strafanzeigen. Die Täter haben demnach seit dem 5. März das Glas von insgesamt 16 Bushaltestellen beschädigt, wie der Landkreis mitteilte. Es handele sich um eine „offenbar systematische Zerstörung“.

Betroffen waren den Angaben zufolge Bushaltestellen vor allem im Norden des Kreisgebietes, nämlich in den Gemeinden Großheide und Südbrookmerland, in den Samtgemeinden Hage und Brookmerland sowie in der Stadt Norden. Rund 30 Glaselemente, die mit einer Splitterschutzfolie überzogen sind, wurden zerstört.