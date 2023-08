Unbekannte zünden Müll: Brand in Studentenunterkunft

Magdeburg - Weil bislang Unbekannte Müll angezündet haben, hat es in einer Studentenunterkunft in Magdeburg gebrannt. Die Flammen seien kurz nach Mitternacht im Eingangsbereich der Unterkunft im Universitätsviertel ausgebrochen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht, ein größerer Schaden sei nicht entstanden. Die Polizei hat eigenen Angaben zufolge Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung eingeleitet.