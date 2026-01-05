Mehrere Tausend Euro Schaden in Sonderhausen: Wer zündete das Feuerwerk im Verteilerkasten? Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Nach einer Explosion in einem Verteilerkasten ermittelt die Polizei in Sondershausen. (Symbolbild)

Sondershausen - Unbekannte Täter haben am Morgen in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) Pyrotechnik in einem Verteilerkasten gezündet. Dabei entstand Polizeiangaben nach ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Auswirkungen auf die Stromversorgung hatte die Tat laut Polizei nicht. Die Ermittler sicherten Spuren und hoffen auf Zeugenhinweise.