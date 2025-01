In einem Haus in Naumburg (Saale) wird eingebrochen. In einer Apotheke stiehlt der Unbekannte Geld und flieht.

Naumburg/Halle (Saale) - Ein Unbekannter ist in einem Haus in Naumburg (Saale) (Burgenlandkreis) in eine Apotheke und in Arztpraxen eingebrochen. Dabei stahl er Bargeld aus der Apotheke, wie die Polizei in Halle (Saale) mitteilte. In den Arztpraxen, die sich ebenfalls in dem Gebäude befinden, wurden den Angaben zufolge bei der Tat am frühen Morgen Schränke durchwühlt. Zeugen hatten beobachtet, wie der mutmaßliche Täter durch eine Gartenanlage flüchtete. Die Polizei fahndete auch mit einem Fährtenhund bisher vergeblich nach ihm.