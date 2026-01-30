weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
Landgericht Magdeburg erklärt Durchsuchung der CDU-Fraktionsräume für unzulässig
Kriminalität Unbekannter schießt auf Lokal – Einschusslöcher in Scheiben

Nach Knallgeräuschen sieht ein Zeuge einen Mann fliehen – am Morgen finden sich Löcher in Scheiben des Lokals.

Von dpa 30.01.2026, 14:47
Nach Schüssen auf ein Lokal in Berlin sucht die Polizei nach Tätern. (Symbolbild)
Nach Schüssen auf ein Lokal in Berlin sucht die Polizei nach Tätern. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Berlin - Schon wieder sind Schüsse auf ein Lokal in Berlin abgefeuert worden. Die Inhaber des Lokals in Wilmersdorf in der Brandenburgischen Straße entdeckten am Vormittag Einschusslöcher in mehreren Scheiben. In der Nacht war die Polizei zu der Stelle gerufen worden, weil jemand Knallgeräusche gehört hatte und einen Mann flüchten sah. Polizisten fanden den Mann aber nicht.