Berlin - Schon wieder sind Schüsse auf ein Lokal in Berlin abgefeuert worden. Die Inhaber des Lokals in Wilmersdorf in der Brandenburgischen Straße entdeckten am Vormittag Einschusslöcher in mehreren Scheiben. In der Nacht war die Polizei zu der Stelle gerufen worden, weil jemand Knallgeräusche gehört hatte und einen Mann flüchten sah. Polizisten fanden den Mann aber nicht.