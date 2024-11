Anwohner hörten am frühen Morgen einen lauten Knall und riefen die Polizei. Ein Unbekannter machte sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen.

Erfurt - Ein Unbekannter hat am Morgen in Erfurt einen Zigarettenautomaten gesprengt. Das teilte die Polizei mit. Durch die Detonation gelangte der Täter an den Inhalt und stahl Zigarettenpackungen und Bargeld in unbekannter Höhe. Er sprengte den Automaten vermutlich mit einem Böller.

Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 3.500 Euro. Anwohner hörten die Sprengung und informierten die Polizei. Der Vorfall ereignete sich gegen 7:00 Uhr. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur.