Bei einem Spaziergang in Wolfenbüttel wird eine Frau von einem Radfahrer mit einem Messer verletzt - der Täter flieht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wolfenbüttel - Ein Unbekannter hat einer Spaziergängerin in Wolfenbüttel mit einem Messer ins Bein gestochen. Die 57 Jahre alte Frau sei zusammen mit ihrem Hund unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Plötzlich kam ihr ein Fahrradfahrer entgegen, stach ihr in den Oberschenkel und floh.

Die Frau bemerkte den Schnitt in ihrem Bein erst später und alarmierte die Polizei. Die sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall oder den Täter am Freitagnachmittag beobachtet haben.