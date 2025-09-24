Mitten am Tag, mitten in Bad Salzungen: Ein 14-Jähriger wartet auf den Bus – dann trifft ihn ein Tritt ins Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise zu dem Angriff.

Bad Salzungen - In Bad Salzungen ist ein 14-Jähriger von einem Unbekannten attackiert und verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte der Jugendliche am Dienstag an der Bahnhofstraße auf einen Bus gewartet, als er von einer männlichen Person unvermittelt ins Gesicht getreten worden war.

Der 14-Jährige war deshalb kurze Zeit bewusstlos und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Zu schweren Verletzungen ist es nach Auskunft der Polizei nicht gekommen. Die Beamten ermitteln wegen schwerer Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Der unbekannte Täter war demnach in Begleitung von zwei weiteren männlichen Personen.