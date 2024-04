Unbekannter tritt in Gera auf 82-Jährigen ein

Gera - Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend einen 82-Jährigen in Gera angegriffen. Der Senior kam verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei Gera am Mittwoch mitteilte. Der Unbekannte hatte den 82-Jährigen demnach zuerst verbal und dann mit Tritten attackiert, wobei dieser stürzte. Der Angreifer flüchtete den Angaben zufolge. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.