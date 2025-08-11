Bremen - Bei einer Auseinandersetzung hat ein Unbekannter einen 18-Jährigen in der Bremer Innenstadt durch Stiche lebensgefährlich verletzt. Eine Notoperation habe den Schwerverletzten gerettet, sagte ein Polizeisprecher. Die Tatwaffe sei nicht gefunden worden. Möglicherweise handele es sich um ein Messer. Der Täter sei flüchtig. Ein Zeuge habe angegeben, dass das Opfer und der Täter in der Bahnhofsvorstadt wegen des Verkaufs eines Parfüms in Streit geraten seien. Der Verletzte konnte bisher nicht von der Polizei vernommen werden. Bei ihm seien mehrere Verkaufseinheiten Marihuana gefunden worden. Die Polizei sucht weitere Zeugen.