Bei einem Unfall in Delmenhorst sind drei Menschen verletzt worden. An einer Kreuzung war die Ampel ausgefallen – zwei Autos stießen zusammen.

Polizeifahrzeug mit Blaulicht: In Delmenhorst kam es wegen einer ausgefallenen Ampel zu einem schweren Unfall. (Symbolbild)

Delmenhorst - Bei einem Unfall in Delmenhorst sind am Sonntag drei Menschen verletzt worden. Grund war eine ausgefallene Ampelanlage, wie die Polizei mitteilte.

Ein 39-Jähriger war gegen 17.00 Uhr über die Kreuzung Grüne Straße/Friedrich-Ebert-Allee gefahren, ohne auf den vorfahrtberechtigten Verkehr zu achten. Dabei stieß er mit dem Auto einer 32 Jahre alten Frau zusammen. Beide wurden bei der Kollision schwer verletzt. Eines der zwei achtjährigen Kinder im Wagen der Frau erlitt leichte Verletzungen, das andere blieb unverletzt.

An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. Vier Rettungswagen und drei Notärzte waren im Einsatz.