Autofahrer müssen sich auf dem östlichen Berliner Ring auf Verzögerungen einstellen. Am Dreieck Barnim kam es zu einem Unfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden.

Ahrensfelde - Bei einem Unfall auf der A10 am Dreieck Barnim sind drei Menschen verletzt worden. Die Verletzten wurden nach dem Unfall am Morgen in der Nähe von Ahrensfelde (Landkreis Barnim) in eine Klinik gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Die A10 war Richtung Frankfurt gesperrt. Mittlerweile sei ein Fahrstreifen wieder frei.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Auto auf dem östlichen Berliner Ring zwischen dem Dreiecke Barnim und der Anschlussstelle Hohenschönhausen auf einen Pkw aufgefahren, der auf dem Standstreifen stand. Der Schaden wurde auf 40.000 Euro beziffert. Weitere Details zu den Verletzten oder zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.