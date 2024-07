Halle (dpa/sa) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 38 bei Halle schwer verletzt worden. Ein Transporter sei ebenfalls an dem Unfall beteiligt gewesen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit, der genaue Vorgang sei jedoch bislang nicht bekannt. Der Unfall habe sich kurz nach vier Uhr morgens zwischen dem Autobahndreieck Halle Süd und der Anschlussstelle Schafstädt in Richtung Göttingen ereignet. Die rechte Fahrspur sei aufgrund des Unfalls aktuell gesperrt, der Verkehr könne allerdings vorbeigeleitet werden, sodass es keinen Stau gebe, wie die Polizei weiter mitteilte.

Der Motorradfahrer sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Angaben zum Alter des Motorradfahrers konnte die Polizei bislang nicht machen. Weder zum Alter noch zum Geschlecht oder zu möglichen Verletzungen der Person im Transporter konnte die Polizei bis jetzt Auskunft geben.