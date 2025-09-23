Nach einem Unfall auf der A9 am Montagmorgen kam es zu Staus und Verzögerungen. Einer der beteiligten Autofahrer starb an einem Herzinfarkt, wie die Polizei nun bekannt gab.

Lederhose - Nach dem Unfall auf der Autobahn 9 bei Lederhose (Landkreis Greiz) mit mehreren Fahrzeugen ist ein beteiligter Autofahrer gestorben. Der 56-Jährige erlitt am Montagvormittag während der Fahrt einen Herzinfarkt und verlor das Bewusstsein, wie die Polizei mitteilte. Der Mann konnte nicht mehr gerettet werden. Er starb trotz sofortiger Reanimation infolge des Infarkts am Unfallort.

Bei dem Unfall kollidierte der Pkw des Mannes mit zwei weiteren Autos und blieb auf dem Standstreifen stehen, wie die Polizei weiter mitteilte. Eine Beifahrerin in einem der anderen beteiligten Pkw wurde leicht verletzt. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro.

Die Autobahn war Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Lederhose und Hermsdorf Süd über eine Stunde gesperrt.