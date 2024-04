Salzhemmendorf - Nach einem Unfall südöstlich von Hameln in Niedersachsen, bei dem drei junge Erwachsene starben, sind neue Details zu den Opfern bekannt geworden. Demnach starben eine 18-Jährige und ein 19-Jähriger aus Hameln sowie ein 20-Jähriger aus Lübbecke in Nordrhein-Westfalen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Der 20 Jahre alte Fahrer aus Hameln sowie ein ebenfalls aus Hameln stammender 17-Jähriger wurden schwer verletzt in Kliniken geflogen.

Die Beamten teilten weiter mit, dass der Fahrer am Sonntagnachmittag auf einer Landstraße in der Nähe des Humboldtsees in Salzhemmendorf aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren habe. Daraufhin sei das Auto gegen einen Baum geprallt. Auf einem Foto war ein völlig zerstörtes Wrack zu sehen, das sich quasi um einen Baum gewickelt hatte. Ein weiteres Fahrzeug war an dem Unfall nicht beteiligt.

Zur weiteren Aufklärung des Unfalls bitten die Behörden um Zeugenhinweise. Auch wurde der Unfallort mit einem speziellen System erfasst, um später eine maßstabsgetreue digitale Unfallskizze erstellen zu können. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte das Unfallauto zur Beweissicherung. Die Ermittlungen dauern an.

Die Beamten schätzten den Schaden auf etwa 3000 Euro. Die betroffene Landstraße 463 war wegen des Unfalls etwa sechs Stunden gesperrt.