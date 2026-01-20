Gardelegen - Auf dem Flugplatz in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) gab es einen Unfall mit einem Flugzeug. Zwei Menschen befanden sich an Bord der Maschine, wie die Polizei mitteilte. Ob diese verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Sie würden zu dem Unfall befragt werden. Der Rettungsdienst sei vor Ort. Ob das Flugzeug abstürzte, sei Gegenstand der Ermittlungen. Zuvor hatte die „Volksstimme“ berichtet.