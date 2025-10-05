Thale - Bei einem Unfall mit drei schwer und zwei leicht verletzten Menschen hat der starke Wind im Harz die Rettung der Unfallopfer behindert. Aufgrund des Wetters habe der Rettungshubschrauber nicht eingesetzt werden können, teilte die Polizei mit. Alle Personen seien mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Nach Angaben der Polizei verlor ein 60 Jahre alter Autofahrer aus Baden-Württemberg bei Friedrichsbrunn in einer Kurve die Kontrolle über das Auto und rutschte in den Straßengraben. Alle Insassen seien dabei verletzt worden. Gegen den Fahrer werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.