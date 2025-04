Walldorf - Bei einem Unfall mit einem Gülle-Transporter im Landkreis Schmalkalden-Meiningen sind drei Menschen verletzt worden: der Fahrer sowie eine 47-jährige Autofahrerin und ein sieben Jahre alter Junge. Die Landsberger Straße zwischen Walldorf und Meiningen wurde für mehrere Stunden voll gesperrt, wie die Landespolizeiinspektion Suhl mitteilte. Die Bergung hatte bis in die Abendstunden angedauert. Ein Gefahrgutzug der Feuerwehr war im Einsatz, um die ausgelaufene Gülle zu beseitigen.

Der Transporter sei am Nachmittag auf der Landstraße bei der Fahrt durch eine Kurve umgekippt - und auf die Gegenspur gefallen, wo das Auto entgegenkam. Der 19-jährige Fahrer wurde eingeklemmt, Rettungskräfte befreiten ihn. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto der 47-Jährigen wurde von dem umkippenden Gespann getroffen und in den Straßengraben geschoben. Die Frau und der Junge kamen ebenfalls verletzt ins Krankenhaus.