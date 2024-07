Eine Autofahrerin kommt aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Dort kracht ihr Wagen in ein anderes Auto. Drei weitere Fahrzeuge werden involviert.

Markneukirchen - Drei Menschen sind bei einem Unfall im Vogtlandkreis verletzt worden, zwei davon schwer. Eine 80 Jahre alte Autofahrerin geriet am gestrigen Mittag auf der B283 in Markneukirchen, aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort krachte sie in ein anderes Auto, das wiederum mit einem Wagen hinter der 80-Jährigen zusammenstieß. Ihr Auto prallte nach der Kollision mit zwei weiteren Autos im Gegenverkehr zusammen. Die Frau sowie eine weitere schwer verletzte Person kamen ins Krankenhaus.