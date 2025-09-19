Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A9 bei Leipzig sind mehrere Menschen verletzt. Ein Hubschrauber ist im Einsatz. Noch ist vieles unklar.

Es gab einen Unfall mit mehreren Verletzten auf der A9 bei Leipzig. (Symbolbild)

Leipzig - Auf der A9 bei Leipzig hat sich ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Dabei seien mehrere Menschen verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Ein Hubschrauber sei im Einsatz.

Der Unfall hatte sich zwischen den Anschlussstellen Großkugel und Leipzig-West ereignet. Die Fahrbahn in Richtung München ist gesperrt. Zum Schweregrad der Verletzungen und auch zum Geschlecht und Alter der Opfer konnte der Sprecher noch nichts sagen.