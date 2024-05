Zörbig - Ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin sind in der Nähe von Zörbig von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Samstag mitteilte, fuhr ein 45 Jahre alter Autofahrer auf der B183 und übersah an einer Kreuzung das Motorrad. Der 54 Jahre alte Mann und die Beifahrerin stürzten. Die beiden wurden nach Polizeiangaben in Krankenhäuser in Bitterfeld-Wolfen und Halle gebracht. Gegen den Autofahrer werde unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.