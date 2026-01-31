Glück im Unglück hatten rund 40 Fahrgäste in einem Flixbus in Brandenburg. Das Fahrzeug war bei der Auffahrt auf die Autobahn 2 von der Spur abgekommen.

Ein Reisebus ist auf der Auffahrt auf die A2 in Brandenburg von der Fahrbahn abgekommen.(Symbolbild)

Ziesar - Ein Flixbus ist an der Autobahn 2 bei Ziesar in Brandenburg an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt von der Fahrbahn abgekommen. Ein Mann sei dabei verletzt worden, aber nicht schwer, teilte die Polizei mit. Der Bus sei auf der Autobahnauffahrt in Richtung Dreieck Werder unterwegs gewesen und nach rechts von der Straße abgekommen. Im Bus befanden sich nach Angaben einer Polizeisprecherin rund 40 Fahrgäste.

Ob Straßenglätte am Unfall die Ursache des Unfalls war, stand zunächst nicht fest. Dies müssten die Ermittlungen ergeben, sagte die Sprecherin. Das Fahrzeug kippte zwar nicht um, musste aber abgeschleppt werden. Die Reisenden wurden mit einem Ersatzbus abgeholt.

Aus Sicherheitsgründen sperrte die Polizei vorübergehend die Fahrbahn auf der A2 Richtung Dreieck Werder, weil die Fahrgäste auf dem Standstreifen gelaufen seien. Die A2 verläuft vom Ruhrgebiet zum Dreieck Werder, dort führt sie auf den Berliner Ring.