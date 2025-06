Der Zusammenprall sei so stark gewesen, dass der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle auf der L3002 an seinen Verletzungen starb, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Bei einem Unfall in Ostthüringen ist ein 47 Jahre alter Motorradfahrer gestorben, drei Menschen erlitten schwere Verletzungen. Bei Tegau im Saale-Orla-Kreis stießen am Samstag auf einer Landstraße ein Motorrad und zwei andere Fahrzeuge zusammen. Der Zusammenprall sei so stark gewesen, dass der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle auf der L3002 an seinen Verletzungen starb, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Zunächst hatte die Polizei nur von zwei Schwerverletzten berichtet, die mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurden.

Nach Polizeiangaben von Sonntag fuhren die beiden Autos hintereinander auf der Landstraße. Der vordere Fahrer wollte mit seinem Auto abbiegen, der hintere fuhr auf und schleuderte das Fahrzeug in den Gegenverkehr, wo es mit dem Motorrad zusammenprallte. Die Schwerverletzten, zwei Männer und eine Frau sind laut Polizei 38, 58 und 63 Jahre alt.

Schwerer Unfall im Kreis Hildburghausen

Auch andernorts in Thüringen ereigneten sich bei viel Ausflugsverkehr weitere schwere Motorradunfälle. Auf der Bundesstraße 89 zwischen Ebenhards und Siegritz (Kreis Hildburghausen) verlor laut Polizei am Samstag ein Motorradfahrer vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Die Maschine sei gegen eine Leitplanke geprallt, der 42 Jahre alte Fahrer stürzte und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Das Krad schoss etwa 200 Meter fahrerlos über die Fahrbahn, bis es in den Straßengraben geschleudert wurde. Der Schwerverletzte wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war für etwa eine Stunde voll gesperrt. Ein weiterer Kradfahrer wurde am Samstag bei einem Unfall in Sonneberg verletzt. Er fuhr laut Polizei auf ein Auto auf, dessen Fahrer abbiegen wollte.