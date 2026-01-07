Ein Unfall mit einem Gefahrgut-Transporter legt die B213 lahm. Zwei Fahrer werden verletzt, ein Auto landet im Graben.

Auf glatten Straßen kam es zu zahlreichen Unfällen - etwa auf der B213 im Landkreis Cloppenburg. (Symbolbild)

Löningen - Nach einem Unfall mit zwei Lastwagen und einem Auto ist ein Abschnitt der Bundesstraße 213 bei Löningen im Landkreis Cloppenburg voll gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 61 Jahre alte Fahrer eines Lastwagens auf glatter Straße auf einen vorausfahrenden Sattelzug mit Gefahrgut auf. Dann geriet das Fahrzeug des 61-Jährigen in den Gegenverkehr und prallte dort mit dem Auto eines 74-jährigen Fahrers zusammen. Der Wagen landete im Straßengraben.

Der 74-Jährige und der 61-jährige Lastwagenfahrer erlitten leichte Verletzungen. Gefahrstoffe traten nicht aus. Wie lang die Straße gesperrt bleibt, war zunächst unklar. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Zur Schadenshöhe gab es keine Angaben.