Nach einem Unfall sucht die Polizei einen Fahrer – und findet ihn schließlich an einem ungewöhnlichen Ort. Warum der 31-Jährige in einem Schrank landet.

Döbeln - Nach einem Unfall hat sich ein Autofahrer im mittelsächsischen Döbeln in einem Kleiderschrank vor der Polizei versteckt. Der 31-Jährige hatte sich laut Polizei in der Nacht zum Sonnabend mit seinem Auto überschlagen. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, fanden sie nur noch das auf dem Dach liegende Fahrzeug vor.

Sie begaben sich auf der Suche nach dem Fahrer zur Adresse des Autobesitzers. Dort trafen sie zunächst nur auf eine Angehörige, sahen aber auch einen Mann, der sie durch ein Fenster beobachtete. Als sie ihn befragen wollten, war er plötzlich verschwunden. Nach kurzer Suche fanden die Beamten den Mann in einem Kleiderschrank.

Bei dem 31-Jährigen wurde ein Alkoholwert von 1,64 Promille gemessen. Er sei leicht verletzt gewesen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.