Ministerpräsident Schulze wettet, Schlafplätze für die Kaulitz-Zwillinge zu finden – die Auswahl reicht von Schloss bis Planetarium.

Magdeburg/Halle - Im Schloss, unter Sternen oder mit wilden Tieren: Für ihren Moderatorenjob bei „Wetten, dass..?“ in Halle erhalten die Zwillingsbrüder Tom und Bill Kaulitz nun prominente Hilfe bei der Unterkunftssuche. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze zeigte den beiden in einem humorvollen Video auf Instagram einige ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten.

Schlafen im Schloss, Bergzoo oder Planetarium

Der CDU-Politiker bot den Brüdern eine Wette an: „Wetten, dass wir einen richtig guten Schlafplatz für euch finden?“ Neben mehreren Schlössern präsentierte Schulze auch das Planetarium und den Bergzoo als Übernachtungsmöglichkeiten.

Kaulitz-Brüder sind skeptisch bei Suche nach Schlafplatz in Halle

Tom und Bill Kaulitz hatten in ihrem Podcast die Sorge geäußert, in Halle an der Saale keine geeignete Übernachtungsmöglichkeit zu finden. „Das mit dem Schlafplatz, da bin ich noch ein bisschen skeptisch“, hatte „Tokio Hotel“-Sänger Bill Kaulitz gesagt. Sie seien unsicher, wie es um das Hotelangebot in der Stadt im Süden Sachsen-Anhalts wirklich steht. Ihr erster Eindruck: Es gibt nicht viel. Dann riefen sie die Hörerinnen und Hörer mit Wohnung in Halle dazu auf, ihnen Fotos von ihren Wohnungen zu schicken - als alternative Möglichkeit, um in der Saalestadt unterzukommen.

In ihrem Podcast gaben die 36-Jährigen aber auch zu, die rund 100 Kilometer von Magdeburg entfernte Stadt nicht allzu gut zu kennen. Ende dieses Jahres sollen die aus Magdeburg stammenden Brüder in der Saalestadt die ZDF-Show moderieren.