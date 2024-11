Potsdam - Wegen technischer Probleme ist die Universität Potsdam von außen weder per Mail noch per Telefon erreichbar. Auch die Internetseite ist von außen nicht aufrufbar, wie die Uni auf X mitteilte. Aktuell analysiere das IT-Team gemeinsam mit externen Dienstleistern die Art und den Umfang der Probleme und arbeite an den Systemen, weshalb die Nutzung einiger IT-Dienste derzeit nicht möglich sei, hieß es weiter.

Am Vormittag hatte die Uni bereits auf X mitgeteilt, es gebe technische Probleme mit der zentralen Internetanbindung. Als Präventionsmaßnahme sei die Verbindung nach außen komplett getrennt worden. Alle Uni-Angehörigen werden den Angaben zufolge auf den Kanälen der internen Kommunikation sowie über die Social-Media-Kanäle der Hochschule über das weitere Vorgehen informiert.