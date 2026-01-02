Bald geht es in der Bundesliga wieder los. Auch Union Berlin hat mit der Vorbereitung begonnen.

Berlin - Mit 28 Spielern ist Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin nach der Winterpause in die Vorbereitung gestartet. Im Vorfeld der nicht öffentlichen Einheit am heutigen Vormittag konnte Trainer Steffen Baumgart alle Akteure des Kaders im Kabinenbereich begrüßen. Es hat bei den Eisernen bislang weder eine Neuverpflichtung noch einen Abgang gegeben. Die Transferperiode läuft allerdings noch bis zum 2. Februar.

Die auch für andere europäische Vereine interessanten Abwehrspieler Danilho Doekhi und Diogo Leite zählen weiterhin zu den Wechselkandidaten. Die Verträge des Duos laufen im Sommer aus. Dann könnten sie ablösefrei gehen.

Kaum Zeit

Viel Zeit zum Einspielen bleibt dem Tabellenachten Union nicht. Bereits am 10. Januar (15.30 Uhr) wird die Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel gegen Schlusslicht 1. FSV Mainz 05 fortgesetzt.

Das einzige Testspiel findet am kommenden Montag (18.30 Uhr) beim Drittligisten FC Erzgebirge Aue statt, der von Ex-Union-Kapitän Jens Härtel trainiert wird. Beide Clubs vereinbarten einen Spezialtest über zweimal 60 Minuten. Somit können noch mehr Profis etwas längere Spielpraxis erlangen.

Skov und Bogdanov in Aue dabei?

Ob die Unioner Robert Skov und Dmytro Bogdanov in Aue schon wieder mitwirken können, ist noch offen. Verteidiger Skov und Angreifer Bogdanov waren am Jahresende verletzt ausgefallen. Skov konnte wegen einer Wadenverletzung sogar seit Mitte Oktober nicht mehr mit der Mannschaft trainieren.

Im Januar steht noch großer Vereinshöhepunkt an. Am 20. Januar feiert der Club sein 60-jähriges Gründungsjubiläum. An diesem Tag findet in einem Festzelt auf dem Gelände des Stadions An der Alten Försterei eine feierliche Mitgliederversammlung statt.