Wer schießt nach dem Abgang von Torjäger Benedict Hollerbach künftig die Tore für Union Berlin? Langfristig soll ein junger Angreifer helfen.

Berlin - Union Berlin hat einen weiteren Stürmer verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, kommt der 18 Jahre alte Dmytro Bogdanov von der SG Dynamo Dresden. Der ukrainische Nachwuchs-Nationalspieler soll mit der Profimannschaft trainieren und Spielpraxis in der U19 der Eisernen sammeln, wie es in einer Mitteilung heißt.