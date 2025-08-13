weather heiter
  3. Fußball-Bundesliga: Union Berlin holt Nachwuchs-Stürmer aus Dresden

Wer schießt nach dem Abgang von Torjäger Benedict Hollerbach künftig die Tore für Union Berlin? Langfristig soll ein junger Angreifer helfen.

Von dpa 13.08.2025, 21:14
Dmytro Bogdanov wechselt zu Union Berlin
Dmytro Bogdanov wechselt zu Union Berlin Robert Michael/dpa

Berlin - Union Berlin hat einen weiteren Stürmer verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, kommt der 18 Jahre alte Dmytro Bogdanov von der SG Dynamo Dresden. Der ukrainische Nachwuchs-Nationalspieler soll mit der Profimannschaft trainieren und Spielpraxis in der U19 der Eisernen sammeln, wie es in einer Mitteilung heißt.